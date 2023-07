Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati a un mese dalle nozze? Gesto stranissimo FOTO

in viaggio di nozze a Miami non poteva fare altro che mettere in valigia un due pezzi rosso come la passione, per far girare la testa al neosposo Mattia Zaccagni ma anche ai follower. ...pubblica la foto di Thiago, un fan la attacca e lei risponde: 'Donnetta invidiosa' Rosa Perrotta, mamma in ansia e paura ereditaria: 'Ecco da chi ho preso' Alessia Marcuzzi , da Barbie ...... la risposta alle critiche: 'Mai più, però...'stanca in viaggio di nozze (: 'Per me Las Vegas può finire qui' Il post Instagram diha pubblicato una serie di ...

Zaccagni, "cosa fa Chiara Nasti col figlio in vacanza": la segnalazione Corriere dello Sport

Gli italiani che hanno seguito per filo e per segno tutti i minuziosi risvolti della coppia Nasti-Zaccagni, hanno sviluppato un certo interesse e curiosità per l’influencer e ...La influencer napoletano ha eliminato il cognome del marito dal suo profilo Instagram: una pura casualità o no