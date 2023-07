Chiara Ferragni e il selfie in volo | poi | l' indovinello per i fan | «Dove sto andando?»

Valentina, la sorella più piccola di, non è più single. Dopo la definitiva rottura con lo storico fidanzato Luca Vezil , Valentina ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo: Matteo ...Per l'occasione, la sorella dell'influencer e imprenditriceha sfoggiato un vestito nero a pois , perfetto per questa estate 2023. Il vestito in questione è ovviamente del brand Pinko ...La migliore amica di, influencer milanese da 1,4 milioni di follower, ha dato l'annuncio su Instagram , condividendo la gioia di aver ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. ...

"Inutile". La foto senza Fedez fa sbottare la Ferragni ilGiornale.it

Chiara Ferragni, dopo il lutto subito (la sua cagnolina Mati è morta nel weekend), è tornata a postare foto e storie Instagram in cui si mostra. L'influencer sta trascorrendo le ...Dopo l’addio a Luca Vezil, l’influencer e imprenditrice ha ritrovato la serenità accanto al nuovo fidanzato che ormai fa parte della famiglia.