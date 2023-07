Chi è Matteo Napoletano | il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni | ecco la foto insieme

... ospite in collegamento a 'In Onda' su La7, replica alle polemiche sollevate dal ministro... "vergogna" e consigliando di espatriare adipinge l'Italia "come mafia, pizza e mandolino". Ieri ......dichiarazioni diRenzi nella sua Enews. "Non è la prima volta che Renzi utilizza questi argomenti, ed è un peccato vederlo ridotto a rincorrere la peggiore demagogia come accade sempre a...... agli studenti e i compagni del Master Gemma e aancora l'arcivescovoZuppi, Claudio Fenucci, ... È un esempio pernon ha un posto. Oggi celebreremo, domani lotteremo ancora per chiedere la ...

Chi è Matteo Napoletano, nuovo amore di Valentina Ferragni QUOTIDIANO NAZIONALE

Valentina Ferragni ha presentato in famiglia il nuovo fidanzato, Matteo Napoletano. Di per sè la presentazione di un nuovo amore in famiglia non dovrebbe fare notizia se non fra i parenti e gli amici ...Dopo l’addio a Luca Vezil, l’influencer e imprenditrice ha ritrovato la serenità accanto al nuovo fidanzato che ormai fa parte della famiglia.