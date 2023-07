Chi è Chiara Beccari | l' altra giovanissima tra le Azzurre in Australia

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Magari Agatha Christie non sarebbe d'accordo, ma nel caso dibastano anche solo due indizi per fare una prova. Così, dopo aver giocato da titolare al debutto contro l'Argentina, è scesa in campo dal primo minuto anche contro la Svezia (gara che l'Italia ha poi perso 5-0), confermando la rivoluzione azzurra messa in atto dal CT Milena Bertolini. L'Italia, infatti, è la Nazionale delle giovanissime, visto che già contro l'Argentina avevano giocato sia lei che Giulia Dragoni, 16 anni. E contro la Svezia la cosa si è ripetuta, con l'11 iniziale dall'età media più bassa mai schierato in un Mondiale dalla Nazionale femminile italiana (25 anni e 129 giorni). Da San Marino alla Nazionalefin da bambina è andata veloce: a 8 anni ha iniziato a giocare nella San Marino Academy, dove si è visto fin da subito che quella ...