Chi è Antonio Cirigliano | fidanzato di Angelina Mango?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 31 luglio 2023)è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’. Ma, cosa sappiamo invece del? Chi è e cosa fa nella vita? Qui di seguito proveremo a rispondere a tale domanda. La vita privata diAd Amici 22si è fatta conoscere ed apprezzare per le sue doti canore. La giovane infatti in diverse occasioni è riuscita a dimostrare di essere una delle ragazze con più talento all’interno della scuola, e nonostante si sia trovata in diverse occasioni al centro dell’attenzione mediatica in quanto figlia del celebre artista, ecco che la ragazza ha sempre dimostrato di essere molto riservata. In ...