Chi è Alejo Veliz | il probabile nono colpo della campagna acquisti ‘faraonica’ del Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Chukwueze, Okafor, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Romero, Sportiello e Musah: è l’elenco degli otto colpi in entrata piazzati daldopo la cessione del centrocampista Tonali al Newcastle. La squadra di Stefano Pioli si candida al ruolo di anti-Napoli e le ultime mossedirigenza sono state di ottimo livello. La sessione estiva dei rossoneri non è ancora finita e le parti sono in contatto per chiudere almeno altre due operazioni: un terzino e un attaccante. Sul fronte attaccante l’idea è quella di inserire in rosa un calciatore giovane con ampi margini di miglioramento e in grado di regalare una valida alternativa ai titolari. L’identikit porta a, calciatore argentino considerato di grande prospettiva. Il calciatore è legato al Rosario Central dalla clausola rescissoria da 15 milioni di euro e ...