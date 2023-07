Chelsea e Barcellona tentano Psg e Mbappé

(Di lunedì 31 luglio 2023) Club al lavoro per portare a termine un accordo Ile ilsono i club che lavorano più duramente per portare a termine un accordo giocatori più denaro per la superstar del Paris Saint-Germain Kylian. Fonti vicine al Psg hanno indicato che il comproprietario dei Blues, Todd Boehly, sta cercando di mettere insieme un accordo per il 24enne attaccante francese, che sembra certo di lasciare Parigi a pagamento quest’estate o a zero l’anno prossimo. Anche i campioni di Spagna delhanno attivamente perseguito un accordo di scambio di giocatori e soldi, secondo l’agenzia PA con l’attaccante esterno Ousmane Dembélé che piace molto ai francesi. Il club francese è al corrente anche di un nuovo tentativo da parte del club saudita Al-Hilal di convinceread accettare le ...

... il laterale destro olandese piacerebbe aldi Xavi, che lo vorrebbe come rinforzo sull'out di destra, ma avrebbe suscitato interesse anche in Premier League, con ilpronto a ......giocate dall' Arsenal contro il Manchester United (in panchina per tutto il tempo) e il(... ma dopo aver interrotto le trattative per il ritorno di Lukaku dal, Balogun è in cima alla ...... nette, che non faranno certamente piacere alla Juventus, che da settimane tratta con il. I ... L'affare, quindi, è complicato, esattamente come quello con ilper portare a Torino ...

Ultimo'ora: Calcio: Chelsea e Barcellona tentano Psg e Mbappè ... La Svolta

Londra, 31 lug. (Adnkronos) - Il Chelsea e il Barcellona sono i club che lavorano più duramente per portare a termine un accordo giocatori più denaro per la superstar del Paris Saint-Germain Kylian Mb ...Il Napoli è pronto a piazzare un vero e proprio colpo, a parametro zero, direttamente dal Barcellona per la prossima stagione ...