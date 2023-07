Che Mondiale è stato per l’Italia del nuoto?

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Per valutare le prestazioni delai Mondiali di Fukuoka 2023, sono importanti alcune premesse. La storia recente della nostra nazionale è stata un crescendo unico di grandi risultati, grazie ai qualisi è affermata come potenza internazionale delin corsia. Prendiamo le ultime due edizioni, quella pre e quella post Tokyo 2021: a Gwangju 2019, con ancora Federica Pellegrini in squadra, sono state otto le medaglie totali (3 ori, 2 argenti, 3 bronzi), mentre a Budapest 2022 è arrivato il record di nove medaglie, con ben cinque ori, tutti in gare Olimpiche e senza Federica Pellegrini, già ritirata. Va detto, però, che Budapest 2022 è stata un’edizione anomala, organizzata da World Aquatics in fretta e furia principalmente per tappare i buchi di calendario lasciati dagli slittamenti post pandemici, e come tale ha ...