Cesare Cremonini in vacanza alle Eolie con Giorgia Cardinaletti | ormai fanno coppia fissa

(Di lunedì 31 luglio 2023)ha pubblicato una serie di scatti in barca al largo delle Isole. Il cantante appare felice e rilassato, totalmente incantato dal paesaggio, dal mare e dalla magia delle isole siciliane. Negli stessi giorni, altri scatti sono comparsi nella pagina social della giornalista del Tg1, stessa location. E’ chiaro che i due, cheda alcuni mesi, abbiano trascorso qualche giorno insieme inin Sicilia. Ma nessuno dei due ha pubblicato scatti che li ritraggono insieme. Nessuna ufficializzazione da parte dellainsomma, manon c’è alcun dubbio sul loro legame. La giornalista scrive “Ogni isola una sua luce” a corredo di ...

Tra questi quest'anno potrebbero esserci anchee Giorgia Cardinaletti. Secondo le indiscrezioni, i due farebbero coppia dallo scorso aprile. È stato il settimanale Ch i a pubblicare ...Sfera e Angelina, ecco Gabriel Ultimo Aggiornamento 31/07/23 Fotogallery - Ultimo ein vacanza insieme a Salina Ultimo Aggiornamento 30/07/23 Fotogallery - Giffoni Film Festival 53, ...Mentre continua a girare la voce della love story in corso trae la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, il cantautore bolognese, in vacanza alle Isole Eolie, ha trascorso una bellissima serata con il collega Ultimo . I due si sono ...

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza alle Eolie TGCOM

Nelle immagini messe sui social a sua volta dal cantante, infatti, l’interprete indossa proprio una maglietta bianca. Al momento si tratta solamente di supposizioni: i due, infatti, non hanno mai ...Mare, sole, caldo, è l’estate: la stagione degli amori per eccellenza. E come sempre accade anche le pagine di cronaca rosa sono alla ricerca della love story che fa sognare il pubblico. Chi ha adocch ...