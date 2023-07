Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza alle Eolie

Giorgia Cardinaletti scrive: 'Ogni isola una sua luce' pubblicando tre immagini che la ritraggono rilassata e felice tra le onde al largo della Sicilia.invece posta alcuni scatti dalla vacanza tra le bellezze di Filicudi: 'La magia delle Eolie davvero non si può spiegare'. E' chiaro che si trovano sulla stessa barca, i colori, i ...e Giorgia Cardinaletti, vacanza di coppia alle Eolie Gli indizi ci sono L'ex cantante dei Lùnapop e la giornalista Rai non hanno mai confermato (né smentito) le voci sulla loro ...e Giorgia Cardinaletti stanno davvero insieme La conferma ufficiale sulla love story del momento non c'è ancora. Ma un dettaglio alimenta i rumors su questa relazione: entrambi ...

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, la prima vacanza insieme: gli indizi social con «il metodo Belen» ilmessaggero.it

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno trascorso un dolcissimo fine settimana alle Eolie in barca con gli amici tra mare limpido e sorrisi innamorati. La giornalista posta mostrandosi ...