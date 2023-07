Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti | ecco che cosa rivelano le ultime foto social

Leggi su tpi

(Di lunedì 31 luglio 2023)in vacanza insieme Da diversi mesi ormai si parla dicome di una coppia: ora, ad aggiungere un ulteriore elemento alle indiscrezioni è il fatto che il cantante e la giornalista del Tg1 potrebbero trovarsi in vacanza insieme. Da quello che emerge dai rispettivi profili, infatti, entrambi hanno trascorso qualche giorno di riposo a bordo di una barca al largo di Filicudi, nelle isole Eolie, in Sicilia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Solo una coincidenza? Possibile. Ma in una ...