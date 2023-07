Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti alle Eolie | gli indizi social e il «metodo Belen» | cosa sta succedendo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 31 luglio 2023), dopo la rottura con Martina Maggiore avrebbe ritrovato l’amore con la giornalisa 36enne del Tg1,. Ma nelle ultime ore, un dettaglio non è sfuggito ai fan. Sembrerebbe che i due siano in vacanza insieme: da quello che emerge dai rispettivi profili, entrambi hanno trascorso qualche giorno a bordo di una barca nelle isole, in Sicilia. Ma nelle foto dic’è una particolarità che ha insospettito i fan. Andiamo a scoprire disi tratta.su Instagram Nessuna foto che ritraee ...