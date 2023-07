Cesara Buonamici parla del suo ruolo al Grande Fratello

Grande Fratello,sarà l'unica opinionista: 'L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me£ Nell'ottica della totale rimozione ...Dopo l'annuncio che sarà eliminato il momento social nella trasmissione e cheè stata nominata ufficialmente opinionista unica del programma, non resta che attendere l'annuncio del ...In tempi di rivoluzione televisiva, Sonia Bruganelli sembra oscillare tra Mediaset e Rai. Dopo il definitivo addio al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dove subentrerà, la produttrice è tornata a occuparsi dei casting di Ciao Darwin e di Io Canto, due dei programmi inclusi nei palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024. Tuttavia, stando alle ...

Cesara Buonamici opinionista al Grande Fratello: «Me lo ha chiesto Pier Silvio Berlusconi. Non lascio il Tg5» Corriere della Sera

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello con opinionista Cesara Buonamici. Cosa aspettarsi dal suo arrivo nel reality di Canale 5Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare tra conferme e novità. Il reality sarà sempre condotto da Alfonso Signorini mentre nel ruolo di opinionista ci ...