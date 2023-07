Cesara Buonamici opinionista del GF? “In realtà non l’ho deciso io” ecco come è successo

(Di lunedì 31 luglio 2023)svela il retroscena sulla sua inaspettata partecipazione al Grande Fratellounica. La giornalista racconta la decisione e il suo ruolo nel reality show di, celebre giornalista del TG5, ha sorpreso il pubblico annunciando la sua partecipazione al Grande Fratello in veste di unica. La notizia ha destato grande curiosità, soprattutto considerando il contrasto tra la figura istituzionale die la natura spesso “trash” del reality show di Canale 5. La decisione di entrare nel mondo del Grande Fratello, tuttavia, non è stata presa dalla giornalista stessa. In un’intervista al Corriere della Sera,spiega che l’azienda ha riveduto ...

... il reality condotto da Alfonso Signorini cambierà totalmente: via il momento social, compreso della sua influencer Giulia Salemi, una sola opinionista,, confermata ufficialmente da ...Non lascio il Tg5., volto storico del telegiornale dell'ammiraglia Mediaset, non lascia il Palatino. Da settembre sarà al Gf Vip come unica opinionista. Una vera svolta. E stamattina sul Corriere della ...Certo, il corso è cambiato e Pier Silvio Berlusconi ha dato una sterzata verso una linea più 'educata', ma pur sempre di salto triplo carpiato all'indietro si tratta per. Non un ...

"Grande Fratello": Alfonso Signorini al timone, Cesara Buonamici opinionista TGCOM

Cesara Buonamici ha confermato che sarà la nuova opinionista del GF Vip 8 e ha confessato alcuni retroscena sulla vicenda.E’ la prima novità concreta della prossima edizione del Grande Fratello, dove ricoprirà il ruolo di opinionista unica, e proprio per questo Cesara Buonamici si sta preparando al meglio per l’occasione ...