Cesara Buonamici è la nuova opinionista del Grande Fratello | «Sarò me stessa»

(Di lunedì 31 luglio 2023) La giornalista, da lunedì 11 settembre, sarà in studio insieme a Signorini per tutte le puntate del reality, e contemporaneamente continuerò la conduzione del Tg5

Dopo l'annuncio che sarà eliminato il momento social nella trasmissione e cheè stata nominata ufficialmente opinionista unica del programma, non resta che attendere l'annuncio del ...In tempi di rivoluzione televisiva, Sonia Bruganelli sembra oscillare tra Mediaset e Rai. Dopo il definitivo addio al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dove subentrerà, la produttrice è tornata a occuparsi dei casting di Ciao Darwin e di Io Canto, due dei programmi inclusi nei palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024. Tuttavia, stando alle ...torna a parlare del suo nuovo ruolo come opinionista del Grande Fratello , nel quale si calerà in maniera inedita a partire dal prossimo settembre. In una intervista rilasciata a ...

"Grande Fratello": Alfonso Signorini al timone, Cesara Buonamici opinionista TGCOM

