Cerignola | “Chissà se i pesci piangono” Progetto

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) Di seguito il comunicato: È partita a Maggio la nuova avventura di “Pietra di Scarto”, impegnata dal 1996 nell’inserimento socio-lavorativo di persone in situazione di fragilità e che dal 2010 gestisce il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, un bene confiscato alla mafia su cui – tra gli altri – si coltivano e si trasformano pomodori. “se i” si chiama il nuovo(che durerà per 12 mesi), realizzato con il sostegno di Regione Puglia e in collaborazione con il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il titolo, ispirato ad un libro di Danilo Dolci, punto di riferimento dell’organizzazione, vuole interrogare la comunità sulla necessità di una concezione costituzionale del percorso detentivo come elemento di redenzione, riscatto e rivoluzione, ...