Centocelle – Bomba carta contro un centro estetico | danni

(Di lunedì 31 luglio 2023), via delle Robinie. Venerdì scorso alle 4 della notte qualcuno ha fatto esplodere una potentetra la saracinesca e la porta a vetri di unnel quartiere alla periferia di Roma. L’esplosione è stata talmente forte da sradicare la saracinesca del negozio. Sulla natura dolosa dell’esplosione, gli agenti della polizia di Stato, intervenuti sul posto insieme alla scientifica e ai vigili del fuoco, non hanno dubbi. Le indagini puntano a rilevare eventuali tracce, esaminando anche le immagini di qualche telecamera presente nella zona.

al centro estetico. La titolare: 'Non è pizzo' . Dopo lo scoppio dell'ordigno che nella notte di giovedì ha fatto saltare una delle serrande del negozio, la proprietaria fa chiarezza ...Una forte deflagrazione prodotta da unacarta ha risvegliato bruscamente gli abitanti del quartiere romano di. L'episodio si è verificato nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio in viale delle Robinie 53 all'incrocio ......estetico Charme di via delle Robinie 82 a. L'esplosione è stata così forte da essere udita distintamente anche nei quartieri limitrofi. Attorno alle ore 04:00 del 28 luglio 2023 una...

Bomba al centro estetico a Centocelle, in un video l'attentatore che colpisce e poi fugge in scooter. La titolare: «Non è pizzo» Corriere Roma

L'esplosione nella notte accompagnata da colpi d'arma da fuoco. Tanta paura ma nessun ferito. Indaga la Polizia di Stato ...Nel quartiere Prenestino i residenti sono stati sveglianti dal boato di un’esplosione e dal fragore di colpi di armi da sparo. Paura, tanta, tra gli abitanti di zona che, probabilmente, d’istinto si s ...