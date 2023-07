Cecchinato-Galan oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2023

Leggi su sportface

Marcosfiderà Danielnel primo turno del torneo Atp 250 di, evento in programma dal 31 luglio al 5 agosto. Scivolato fuori dalla top 100, il tennista palermitano si affida alla sua amata terra battuta per farvi ritorno. Dopo il secondo turno raggiunto a Umago, in cui si è arreso a Sonego – non prima di aver interrotto una striscia di sette sconfitte di fila –proverà a ripetersi in terra austriaca, dove debutterà contro un altro specialista della terra battuta come il colombiano. Quest'ultimo ha perso l'unico precedente, al Challenger di Todi nel lontano 2017, ma scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers.