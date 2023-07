CdS – La Lazio aspetta Sow | ma il Siviglia è “pronto a rubarlo”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 31 luglio 2023) 2023-07-31 17:01:04 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – Sow non si fa sentire. Il suo manager sabato aveva inviato una mail allaspiegando che il centrocampista avrebbe dato una risposta in pochi giorni. Il weekend è trascorso e nessuno si è fatto vivo. Stasera si vedranno Lotito e Sarri e il nome di Sow sarà al centro del confronto. È stato l’ultimo punto di contrasto tra tecnico e presidente. Sarri non lo considera come sostituto di Milinkovic, solo come centrocampista aggiuntivo. Sow ha preso tempo, valutando di scegliere il, anche perché non ha percepito di essere un obiettivo primario per il tecnico della. Siamo a lunedì 31 luglio, è da quasi una settimana che il nome del centrocampista dell’Eintracht Francoforte è ...