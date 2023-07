Cattolici | Pd e la gestazione per altri L’opinione di Reina

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 luglio 2023) È stato ricordato nella settimana appena trascorsa l’ottantesimo del Codice di Camaldoli, rilevante convegno ditenuto dal 21 al 24 luglio 1943, coincidente con la caduta di Mussolini. Il Codice non concluse i suoi lavori con un documento finale, ma indicò aiche si sarebbero impegnati in politica la strada da seguire per far nascere una solida democrazia e lievitare la libertà, dopo un tempo di triste dittatura. È inutile sottolineare che tutto il lavoro di Camaldoli fu attraversato dalla ispirazione cristiana della politica. Alcuni, ferventi esponenti del Pd, hanno condiviso l’evento, taluni addirittura partecipandovi. Qualche giorno dopo gli stessi, noncuranti del convegno di Camaldoli, non hanno avuto il coraggio di esprimere il voto in Parlamento contro la “gravidanza per”. ...