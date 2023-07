Catania | volo Lufthansa partito da Francoforte dirottato a Malta | il pilota traccia una rotta a forma di pene

(Di lunedì 31 luglio 2023) Secondo quanto riportaToday , la torre di controllo dello scalo non ha autorizzato l'atterraggio. Non è chiaro se il motivo sia legato alla situazione in cui ancora versa l'aeroporto dopo l'...

Secondo quanto riportaToday , la torre di controllo dello scalo non ha autorizzato l'atterraggio. Non è chiaro se il motivo sia legato alla situazione in cui ancora versa l'aeroporto dopo l'incendio del 16 luglio o ...L'episodio risale a due settimane fa, quando ilLufthansa LH306, che inizialmente doveva atterrare all'aeroporto di, è stato dirottato a Malta. Il cambio, dovuto ai gravi disagi dello ...Il caos voli all'aeroporto dista creando tanti disagi ai passeggeri che si ritovano all'improvviso dirottati su altri aeroporti e addirittura a terra per la cancellazione del. Ma sta creando problemi anche agli ...

Volo da Francoforte a Catania dirottato su Malta: il pilota Lufthansa traccia una rotta a forma di pene La Repubblica

Un aereo partito da Francoforte e diretto a Catania è stato dirottato su Malta. Il pilota ha così tracciato una rotta a forma di pene sul cielo della città siciliana, come è stato registrato dal sito ...