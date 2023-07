Caso Santanchè e i parlamentari di IV al Twiga | parla Bonifazi | «Calenda da Capalbio vuole decidere dove ceno?»

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Sono stato a cena alvenerdì sera. Come ero già stato altre volte essendo da sempre un frequentatore della Versilia. Potrei fare l’elenco deidi tutti gli schieramenti che ho visto in quel locale. Leggere che Carlo dapretende dilui che cosa devo fare io il venerdì sera mi dà l’impressione di un uomo che non ha nulla di liberale ma che sogna uno stato etico. Sostenere che si debba chiedere al leader politico con chi cenare e con chi no mi sembra assurdo. E pensare che la politica si faccia con il gossip e non con le idee è puro populismo». Non si trattiene su Twitter il deputato di Italia Viva Francesco. Tutto parte da un pezzo di oggi del Corriere della Sera secondo cui cui i vertici renziani si sarebbero trovati questo weekend al ...

... per poi attovagliarsi al Twiga con la ministratra uramaki, nigiri e coppe di champagne "... il partito di Carlo Calenda , che in questopreferisce non esporsi in prima persona, sapendo ...... allora deve valere anche in questo. Altrimenti, al prossimo confronto tra atleti di Paesi che si stanno per diversi motivi sulle scatole, che facciamo - Italia Twiga Non ho capito per quale ...Tutto questo mentre si chiudono a riccio per difendere la ministrache ha mentito al ... per non parlare delle offerte di lavoro che, nelesistano, dovrebbero essere accettate comunque ...