Caso Lukaku | Ledure mette fretta alla Juve | la svolta arriva dal Chelsea | ritorno di fiamma per Vlahovic

(Di lunedì 31 luglio 2023) Via alle danze. Possibile punto diper quanto riguarda le trattative trantus per Romelue Dusan. Secondo...

... ma che non si mischieranno: i dubbi dei Blues su Vlahovic riguardano la tenuta fisica e il fatto che la Juve , oltre all'arrivo di, continua a chiedere un conguaglio di 30 milioni più 15 di ...Due indizi, in questo, bastano per fare una prova. Folarin Balogun non è sceso in campo nemmeno un minuto nelle ... che deve ancora coprire la casella lasciata vuota da. Un investimento, ...secondo me andrà in porto, incontrario si potrebbe restare così'. Il Chelsea, però, ha fissato per la cessione diuna data limite entro la quale dovrà sbloccarsi: 'ha un ...

Le due anime della nuova Juventus sul caso Lukaku Panorama

Via alle danze. Possibile punto di svolta per quanto riguarda le trattative tra Chelsea e Juventus per Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, Sebastien Le ...Il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di prendere Vlahovic: si scalderebbe così la pista che porterebbe Lukaku alla Juventus ...