Caro Urso | fermare l’inflazione con obblighi bislacchi e “moral suasion” non funziona

(Di lunedì 31 luglio 2023) II ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, fa cose e vede gente. Ma in che modo questa sua intensa attività sociale può contribuire alla lotta contro il ca... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

'Nella ultima settimana l'aumento del prezzo dei benzina e gasolio è stato di 4 centesimi'. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nell'ambito di una conferenza sulcarburanti, chiarendo che 'il prezzo medio ad oggi è di 1,91 euro per la benzina e 1,76 euro per il diesel'. 'Da domani - dice - i cartelli dovranno ...'Secondo il Ministroilcarburante non è una priorità. Eppure durante la campagna elettorale Fratelli D'Italia denunciava con forza l'aumento del costo della benzina. Oggi invece il Ministroci dice che le ...Oggi - ha continuato- i dati sono molto diversi. Riteniamo che le risorse pubbliche debbano essere destinate laddove ci siano davvero delle emergenze, dal taglio del cuneo fiscale ad altri ...

Caro benzina, self a 1,912 euro al litro. Urso: 'Trasparenza sui prezzi' Agenzia ANSA

Per contrastare il caro prezzi l'unica cosa da fare è aumentare i tassi di interesse, come sta facendo la Bce, nonostante le critiche dell'Italia e aggredire le rendite, cosa che l'esecutivo non fa, ...Sul taglio delle accise il ministro spiega: "Riteniamo che le risorse pubbliche debbano essere destinate dove ci sono davvero delle emergenze" ...