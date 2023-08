Caro carburanti - Il governo boccia il taglio delle accise | Le risorse servono per altre emergenze

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilnon intende tagliare lesui, nonostante i forti rialziultime settimane: a mettere nero su bianco i propositi di Palazzo Chigi è il ministroImprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, secondo il quale ildell'anno scorso "fu un intervento del precedentequando i prezzi erano schizzati alle stelle. Oggi - ha continuato Urso - i dati sono molto diversi. Riteniamo che lepubbliche debbano essere destinate laddove ci siano davvero, daldel cuneo fiscale ad altri interventi a tutela del potere d'acquisto per le fasce sociali più svantaggiate". Basta il decreto trasparenza. Urso ha quindi sottolineato come al momento la ...

... da oggi scatta la più importante delle novità introdotte all'interno del ' Decreto' e cioè l' obbligo per i gestori delle stazioni di servizio di esporre i prezzi medi dei, ...Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in una conferenza stampa sul. "Da oggi ciascun cittadino può verificare quando va a fare benzina se viene ...... - - > A Marsala il carburante piùdella provincia di Trapani - Tra le città della provincia ... Qui il confronto su Osservatorio Prezzidel Mise con Trapani e Alcamo. Prezzi Marsala ...

Benzina e diesel alle stelle, la mappa del caro-carburanti TuttOggi

I prezzi di benzina e gasolio sono in risalita, e oggi parte la misura che il governo Meloni aveva varato a gennaio: nei distributori, ma anche ...Contro le speculazioni e i rincari dei prezzi dei carburanti che si verificano ogni anno in estate, da oggi 1° agosto in ogni stazione di servizio dovranno essere esposti i prezzi medi. Ecco cosa ha d ...