Caro benzina | Urso | ' Operazione trasparenza | denunciate le anomalie ai distributori'

(Di lunedì 31 luglio 2023) su Tg. La7.it - Da domani i consumatori avranno a disposizione un elemento in più per poter scegliere il distributore dove fare. Dal 1 agosto scatta l'obbligo di esporre ...

Il distributore piùsi trova sulla A4 Venezia - Trieste: qui laha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio ha toccato i 2,4 euro/litro. Il ministero ...Costerà invece in media 1,844 laerogata tramite self service. Resta invece più basso il costo del gasolio: il servito è a 1,950 mentre il self è a 1,857 euro. Poi c'è il diesel: 2,079 di ...Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione di una conferenza sulcarburanti, sottolineando che "il prezzo medio ad oggi è di 1,91 euro per la...

Caro benzina, self a 1912 euro al litro. Urso: "Trasparenza sui prezzi" - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il prezzo dei carburanti sale leggermente alle stazioni lungo le superstrade e sull’A1. Sia in autostrada che sulla Siena-Grosseto e sull’Autopalio la benzina supera di poco 2,1 euro al litro ma si ...Dall'aumento della benzina agli ombrelloni in spiaggia. I prezzi in salita incidono sulle vacanze degli italiani. Anche in Riviera ...