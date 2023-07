Caro benzina | Urso esclude intervento sulle accise

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nessun taglioè previsto per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfosul. Una decisione “scomoda” ma che secondo il Mimit è funzionale operazione di trasparenza. Questo perché: “da domani, 1 agosto, i cartelli dovranno indicare il prezzo medio – ad oggi è di 1,91 euro per L'articolo proviene da Il Difforme.

Costerà invece in media 1,844 laerogata tramite self service. Resta invece più basso il costo del gasolio: il servito è a 1,950 mentre il self è a 1,857 euro. Poi c'è il diesel: 2,079 di ...Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione di una conferenza sulcarburanti, sottolineando che "il prezzo medio ad oggi è di 1,91 euro per la...Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in una conferenza stampa sulcarburanti. Da domani ciascun cittadino puo' verificare quando va a farese viene ...

Il prezzo dei carburanti sale leggermente alle stazioni lungo le superstrade e sull’A1. Sia in autostrada che sulla Siena-Grosseto e sull’Autopalio la benzina supera di poco 2,1 euro al litro ma si ...Dall'aumento della benzina agli ombrelloni in spiaggia. I prezzi in salita incidono sulle vacanze degli italiani. Anche in Riviera ...