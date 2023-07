Caro-benzina | la mossa del governo per fermare l' impennata

Assoutenti, i prezzi medi dellaai distributori non bastano. Garante, non sono in corso speculazioniIl distributore piùsi trova sulla A4 Venezia - Trieste: qui laha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio ha toccato i 2,4 euro/litro. Il ministero ...Nel distributore dipiù, quindi, un pieno di carburante è arrivato a costare 127 euro. Non va meglio sulla rete extraurbana. Perché se è vero che i prezzi in autostrada sono aumentati, ...

La benzina aumenta. Ed è (anche) per colpa di Giorgia | Il rincaro medio rispetto a due anni fa è del 30% Il Riformista

Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel ancora in salita, si registrano nuovi movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei ...Il prezzo dei carburanti sale leggermente alle stazioni lungo le superstrade e sull’A1. Sia in autostrada che sulla Siena-Grosseto e sull’Autopalio la benzina supera di poco 2,1 euro al litro ma si ...