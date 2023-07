Caro benzina | faro della Gdf contro la speculazione | segnalati distributori che hanno alzato i prezzi oltre i due euro al litro

... da maggio ad oggi, laha registrato un rincaro medio del 4,9%, il gasolio del 5,6% spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi Un pieno di, al distributore piùrilevato ...: picchi oltre 2,5 euro, ma prezzi medi sotto i 2 (Teleborsa) - Non si ferma la corsa dei prezzi die gasolio in forte rialzo con i listini della verde che su alcune autostrade ...Assoutenti ha pubblicato la mappa del- carburante in Italia, rivelando alcuni casi - limite: ' Sulla A4 Venezia - Trieste la, in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai ...

Roma, 31 lug - “Una situazione che aggrava anche il gap competitivo dell’Italia a causa dei ritardi infrastrutturali con il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante che alivello ...I prezzi dei carburanti sono volati di nuovo alle stelle, e a meno di 1,9 euro/litro è difficile trovare la benzina per la moto. Cosa c'è dietro questi aumenti E, soprattutto, come possiamo sopravviv ...