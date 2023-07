Carnico | Nicola Cardillo | “La logistica è sempre più green”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 31 luglio 2023), CEO diSrl: “Crescita di oltre il 20% nel primo semestre 2023. Le criticità? Mancanza di mezzi e colonnine di ricarica elettrica” Nonostante la situazione bellica e il rincaro prezzi, il primo semestre 2023 della filierae trasporti ha registrato un trend positivo in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato è stato dettato soprattutto dal traino dell’e-commerce che, dal periodo pandemico, ha consentito di far registrare una crescita cospicua. “Nel primo semestre abbiamo segnato una crescita di oltre il 20% rispetto al 2022 – ha spiegato, CEO diSrl, società che da oltre 10 anni è attiva nel settore dellae trasporti – L’e-commerce è entrato ormai a far ...