Carlo Cottarelli | Sugli italiani s' abbatte la più grande patrimoniale della storia Ci guadagna lo Stato

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il docente dell'università Cattolica ed ex senatore spiega il concetto: "La crescita dei prezzi è un vantaggio per chi ha debiti ma allo stesso tempo erode i risparmi. E il principale debitore netto del nostro Paese è lo. Tajani dovrebbe saperlo, prima di prendersela con la Bce"

Tra volti nuovi e grandi amici del Festival, saranno quest'anno a Camogli anche Luca De Biase, Beppe Severgnini, Giorgio Metta, Luca Bottura, Pierluigi Pardo,, Omar Schillaci, Oscar ...Dopo mesi di attesa, è stato finalmente trovato un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea che consentirà di erogare i miliardi previsti per la terza rata del Piano nazionale di ...Lo scrive l'economistasu Twitter.

Carlo Cottarelli: «Sul Pnrr dobbiamo passare dalle parole ai fatti. O diventeremo ridicoli» L'Espresso

Il docente dell'università Cattolica ed ex senatore spiega il concetto: "La crescita dei prezzi è un vantaggio per chi ha debiti ma allo stesso tempo ...Il caso dei posti letto per studenti non realizzati, che ha bloccato l’erogazione della terza rata dei fondi europei, dimostra che il problema dell’Italia è ...