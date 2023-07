Carburanti | Ruffino Az | ' governo soffia sul fuoco dell' inflazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Non serve gridare al lupo, come è nelle corde di un'opposizione pregiudiziale, ma neanche è utile indossare gli occhiali rosa con cui la maggioranza guarda alla realtà del Paese. Nel quadro economico tornano a proiettarsi troppe ombre: l', in lieve ribasso, rimane strutturalmente più alta rispetto alla media europea; il Pil del secondo trimestre registra un -0,3%, con un rallentamento che potrebbe irrobustirsi nel terzo trimestre; il mancato taglioe accise sulla benzina e, anzi, un loro lieve aumento rischia di essere un detonatore pericoloso, una miccia breve pronta a innescare quel mix die caloa produzione che rischia di condurci dritti verso la recessione". Lo afferma in una nota Daniela, deputata di Azione. "Sarebbe stato ...