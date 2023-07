Carburanti - Prezzi alle stelle | ecco perché

(Di lunedì 31 luglio 2023) I rialzi deiscaldano l'estate degli italiani e tornano al centro del dibattito politico: una situazione indubbiamente esasperante e che merita un approfondimento. Partiamo dalla fine e cioè dai rincari degli ultimi giorni: i listini sono tornati a crescere a causa di una combinazione di fattori e c'è già chi ha lanciato l'allarme sul presunto "fenomeno speculativo" legato alla concomitanza con l'esodo estivo: in buona sostanza, con l'aumentare degli spostamenti verso le località di villegiatura, idi benzina e gasolio mostrano infatti un trend che spesso ha poco a che fare con la legge del mercato sull'incontro della domanda e dell'offerta. Tuttavia, ci sono molti altri aspetti da considerare, quantomeno nel confronto con l'anno scorso: il governo Meloni, per cominciare, ha cancellato lo sconto sulle accise voluto dal precedente ...

Nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, nuovo balzo per idei, benzina e gasolio, alla pompa. In forte rialzo le medie nazionali deipraticati nei distributori: la verde in "fai da te" supera quota 1,9 euro/litro, il diesel 1,76 ...A fornire i dati deimedi deisarà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy . Nelle autostrade i distributori dovranno esporre il prezzo medio nazionale, mentre gli altri ...alle stelle. La benzina in modalità servito ha già sfondato quota 2,5 euro al litro su diverse tratte autostradali italiane, mentre sono già numerosi i distributori che sulla rete ...

Prezzi benzina "ben al di sotto di 2 euro al litro": la nota del ministero Adnkronos

Una decisione del Mimit prova a contenere l'eccessivo aumento dei prezzi di benzina e diesel: cosa sta succedendo Cosa cambierà