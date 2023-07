Carburanti | Paita Az-Iv | ‘governo esca dai palazzi e si confronti con la realtà’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Dove vive il ministro Urso? Come si fa a dire che gli aumenti dei prezzi dei, proprio durante le partenze per le vacanze e in presenza di un calo dei costi dell’energia, non sono un’emergenza? Evidentemente il ministro non fa molto spesso il pieno. Il governodaie sicon la realtà”. Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia viva e senatrice del Gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe, Raffaella.“Il governo ‘ aggiunge– non solo non ha confermato il taglio alle accise deciso da Draghi, ma le ha perfino aumentate. Quella di far esporre agli esercenti anche il prezzo medio di benzina e gasolio è una iniziativa doverosa annunciata da mesi, alla quale si ricorre solo ora, ma è chiaro che non basta e serve ben ...