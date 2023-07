Caratterizzato da un effetto stropicciato | nasconde difetti e assicura supporto al seno Intero o bikini | il costume seersucker piace anche alle star

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo d’estate, tempo di mostrarsi. Mai come quest’anno, la passerella che conduce dall’ombrellone al bagnasciuga non deve necessariamente rappresentare un attentato alla propria autostima, bensì un momento in cui sentirsi a proprio agio e valorizzate. Nell’Estate 2023 il modo più semplice ed efficace per raggiungere questo ambizioso obiettivo è scegliere undonna.o in versione, gli item da mare in questo tessuto avvolgono le curvendo eventuali, allungando la figura endo un look finale davvero lusinghiero. ...