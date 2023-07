Capodoglio spiaggiato a Varazze | difficili le operazione di rimozione della carcassa

Le operazioni di rimozione deldi dodici metri , spiaggiatosi già morto nei giorni scorsi su una scogliera di Piani di Ivrea , a Varazze , in Liguria , sta rivelandosi molto complessa. ...Varazze . "Lo spiaggiamento di un maestoso, ormai in stato di decomposizione, avvenuto in questi giorni a Varazze, si spera faccia riflettere le Autorità competenti sull'utilizzo dell'immensa quantità di carne ed ossa della povera ...Le condizioni meteo marine stanno rendendo complesse le operazioni di rimozione deldi 12 metri che da ieri si trovasulla scogliera in località Piani di Invrea a Varazze. Il tavolo tecnico svoltosi nella mattinata odierna (31 luglio, ndr), al quale avevano ...

Capodoglio di 12 metri spiaggiato a Varazze: il "macabro" rischio inItalia

La carcassa, ormai in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stata traghettata in un’area più sicura e poi smaltita, ma le condizioni del mare hanno stravolto i piani ..."Per alimentare, come avviene normalmente, le moltissime specie animali marine che vivono nei fondali profondi". Questa mattina il tavolo tecnico ...