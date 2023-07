(Di lunedì 31 luglio 2023) Il grande cetaceo è giunto giàsulla costa. Lunedì tavolo tecnico in Capitaneria di Porto di Savona per la rimozione della carcassa e l’individuazione delle cause

... del ritrovamento di un blocco di ambra grigia nella carcassa di un altrospiaggiato. ...di recupero saranno comunque decisamente complesse poiché l'animale è enorme - oltre dieci- e ...Varazze - La carcassa di un enorme, di oltre diecidi lunghezza, si è spiaggiata tra gli scogli ai Piani di Invrea, proprio sotto la passeggiata a mare che collega Cogoleto con Varazze. Il corpo dell'animale, morto ......è in contatto con il comune di Varazze per gestire la rimozione delche nelle scorse ore si è spiaggiato su una scogliera in località Piani di Ivrea. L'animale, lungo circa 12, è ...

Capodoglio di 12 metri si è spiaggiato ed è morto a Varazze, in Liguria Corriere della Sera

"Per alimentare, come avviene normalmente, le moltissime specie animali marine che vivono nei fondali profondi". Questa mattina il tavolo tecnico ...Un capodoglio si è spiaggiato nelle scorse ore su una scogliera in località Piani di Invrea, nel territorio di Varazze. L’animale, lungo circa 12 metri, è arrivato sulla costa già morto. Lunedì mattin ...