Caos Reddito | “Noi | abbandonati dallo Stato Hanno fatto le corse per toglierlo | ma non per formarci” Le storie al sit-in di Napoli

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sono circa 43mila le famiglie campane (tra cui 22mila solo trae provincia) che la scorsa settimanaricevuto il messaggio di sospensione deldi cittadinanza a partire da agosto. Il taglio graduale del sussidio era giàampiamente annunciato ma gli ex percettori lamentano la mancanza di chiarezza relativa agli step successivi. “Il problema è cheinviato un sms per annunciare la sospensione delma questo non èseguito da alcuna ulteriore informazione – dice alquotidiano.it una ex percettrice davanti alla sede Inps didove si è svolto un sit in di protesta organizzato da Potere al Popolo – i cittadini sono stati lasciati soli,”. Di mancanza di ...