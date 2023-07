Canoa velocità | Italia quarta agli Europei U23 Juniores | pochi successi | ma tanti piazzamenti che lasciano sperare

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si sono conclusi ieri gliUnder 23 edidi scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Una quattro giorni in cui l’si è difesa parecchio bene, conquistando alla fine undici mede, tredici comprendente la para, e chiudendo al quarto posto assoluto nel medere alle spalle di Ungheria, Spagna e Germania. Quattro ori, cinque argenti e quattro bronzi totali per la spedizione azzurra, che ha confermato di essere una potenza del vecchio continente. Magari non per il numero di mede, ma per le finali raggiunte, ben ventiquattro totali, che fanno sorridere per il futuro, con alcuni di questi giovani che potranno essere un giorno protagonisti anche tra i grandi. Come ad esempio Samuele Veglianti, ...