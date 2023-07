Cannibal Holocaust | il cult horror italiano torna al cinema

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 31 luglio 2023)nelle sale dal 21 agosto. Ildiretto dal maestro Ruggero Deodato; disponibile in una versione senza censure come mai prima d’ora L’estremo ee diretto da Ruggero Deodato;, è pronto are nelle sale italiane, questa volta in una versione come mai vista prima d’ora. Disponibile dal 21 agosto in senza veli e censure;è l’movie anni 80 più sconvolgente e chiacchierato di sempre. Vietato ai minori di 18 anni; viene considerato ancora oggi come il punto di fuoco dello stravolgimento del...