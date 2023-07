Campania | troppo traffico per la Costiera? Ecco un' esperienza da fare nello stesso luogo | ma senza stress | parola di TikToker

(Di lunedì 31 luglio 2023), in estate ilper laè insostenibile. Comead affrontarlo?il trucco di unaper arrivare, maLaè una regione situata nella parte meridionale dell'Italia e offre numerose destinazioni incantevoli peril bagno al mare. Una delle principali località balneari della regione è proprio il suo capo: Napoli. La città offre diverse spiagge come Posillipo, Marechiaro e Bagnoli, che permettono di nuotare e godersi una bella vista sul Golfo della provincia partenopea. Ovviamente anche laAmalfitana è famosa per le sue belle spiagge e baie ...

Anci Campania a Giorgetti e Salvini: «L'Anas è poco attenta alle strade» Corriere

StampaLocazioni brevi: dalla Regione arriva una stretta importante sulle norme dell’hospitality extralberghiera, che servirà a regolarizzare la selva dei posti letto della ricezione in città e contrib ...StampaListe d’attesa infinite e tempi poco rispettati. Anche per le prestazioni con priorità. La situazione per prenotare visite specialistiche ed esami è critica in diverse regioni d’Italia come la P ...