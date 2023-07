Camila Raznovich | «Sono cresciuta nella comunità sannyasin | ispirata a Osho Con mio marito Loic Fleury ho un rapporto a distanza»

(Di lunedì 31 luglio 2023) La conduttrice: «nata da genitori fricchettoni. Per le mie figlie cial 100%, ma non voglio che cannibalizzino la mia vita»

E da ottobre Macondo, il nuovo programma condotto da: in primo piano i cambiamenti climatici, lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell'aria e dell'acqua, la ...Rai 3: Kilimangiaro , il viaggio dialla scoperta nei luoghi più belli e spesso sconosciuti ha catturato l'attenzione di 0.000.000 spettatori. Share del 0.00 % . Rete 4: La vita è ...viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d'eccezione, per esplorare, capire e divertire. Sei appuntamenti con nuovi documentari: dalla Polinesia alla Patagonia, dai Caraibi al ...

Camila Raznovich: «Sono cresciuta nella comunità sannyasin, ispirata a Osho. Con mio marito Loic Fleury ho un... Corriere della Sera

Camila Raznovich: "Da piccola vivevo in una comunità ispirata a Osho". La conduttrice si racconta al Corriere della Seta.I primi ricordi. «Vivevamo nella comunità sannyasin, ispirata a Osho. Si chiamava Vivek, era a Milano, dopo ha cambiato il nome in Macondo, come la mia nuova trasmissione in onda in prima serata da ...