Call veloce e supplenze docenti 2023 | ecco un primo bilancio QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 31 luglio alle 14 | 30

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si completano le operazioni per lae per le 150 preferenze. E adesso cosa succede? Al termine del periodo di inoltro delle istanze, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. L'articolo .

... codici meccanografici, scelte plurime e 104: i chiarimenti del Ministero 21 luglio 2023 Domandada GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo dal 9 all'11 agosto AVVISO Ministero ...Alle 12 del 31 luglio si chiudono le istanze per partecipare alla fase delladelle immissioni in ruolo docenti 2023. Ecco le informazioni utili per chi farà domanda prima dello stop delle operazioni. Cos'è e chi riguarda La procedura per chiamata () ha ...uIn base al prospetto disponibilitàdel 27 luglio 2023 pubblicato dal ministero dell'Istruzione e del Merito la Gilda Benevento ha elaborato una tabella che riporta i contingenti per provincia relativi alla disponibilità dei ...

Call veloce, 23.597 i posti disponibili, 10.192 quelli destinati al sostegno. TABELLA Gilda Benevento [PDF] Orizzonte Scuola

Si completano le operazioni per la call veloce e per le 150 preferenze. E adesso cosa succede Al termine del periodo di inoltro delle istanze, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata s ...Call veloce ordinaria, ci sarà tempo sino alle ore 12 di oggi, 31 luglio 2023, per inoltrare la domanda riguardante la procedura denominata call veloce. L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del ...