Call veloce e supplenze docenti 2023 | ecco un primo bilancio QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 31 luglio alle 14 | 30

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si completano le operazioni per lae per le 150 preferenze. E adesso cosa succede? Al termine del periodo di inoltro delle istanze, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. L'articolo .

Il 27 luglio 2023, il Ministero ha rilasciato il prospetto di disponibilità per, che contiene informazioni dettagliate sulla distribuzione dei posti per provincia nelle diverse classi di concorso e tipi di posto, compreso il sostegno. La tabella rielaborata dalla ...Chi può partecipare e come scegliere la regione e le province Immissioni in ruolo docenti 2023, guida alla fase 2 eordinaria [LO SPECIALE]Il 31 luglio è giornata importantissima per ricordarsi la scadenza della procedura die la scadenza per l'inserimento delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze dell'anno scolastico 2023/2024. La procedura dellaè programmata, su Istanze OnLine, fino ...

Call veloce, 23.597 i posti disponibili, 10.192 quelli destinati al sostegno. TABELLA Gilda Benevento [PDF] Orizzonte Scuola

Il 27 luglio 2023, il Ministero ha rilasciato il prospetto di disponibilità per call veloce, che contiene informazioni dettagliate sulla distribuzione dei posti per provincia nelle diverse classi di c ...Il 31 luglio è giornata importantissima per ricordarsi la scadenza della procedura di call veloce e la scadenza per l’inserimento delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze dell’anno ...