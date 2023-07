Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ultimo giorno di attesa in vista della partenza ufficiale dei Campionatidicon, inda martedì 1 a domenica 6 agosto in quel di Berlino. La capitale tedesca si appresta ad ospitare una rassegna iridata fondamentale in ottica qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, dato che le squadre medagliate nel ricurvo (sia al maschile che al femminile) staccheranno il pass per la Francia. L’Italia sogna un fantastico doppio podio con i terzetti (risultato che garantirebbe l’en plein di quote a cinque cerchi al primo tentativo), dopo aver ottenuto agli European Games già la certezza di un pass individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati. Quest’ultima sarà impegnata in Germania insieme a Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, mentre tra gli uomini ci saranno i ...