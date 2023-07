Caldo afoso e non riesci a dormire? Ti svelo come risolvere questo problema!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilforte a volte può diventare un serio problema, soprattutto quando si dorme la notte. Quando c’è troppa afa diventa difficile riposare tranquillamente, ma per fortuna esistono dei trucchetti per non sudare nel letto, affrontando così, le notti estive serenamente. Ecco alcuni metodi infallibili. La biancheria da letto è fondamentale. In estate è necessario utilizzare una biancheria fresca e traspirante, non solo per le lenzuola, ma anche i pigiami devono essere leggeri. Sono da evitare tessutiil raso o il poliestere che invece, portano molto più calore e ci fanno sudare. La biancheria dev’essere sempre fresca, pulita e profumata, inoltre, è preferibile indossare pigiamo morbidi e comodi, non troppo attillati. Arieggia la camera da letto Per soffrire di meno ildurante la notte è importante arieggiare bene la ...