Calciomercato Sassuolo | Andrea Consigli in partenza?

(Di lunedì 31 luglio 2023) Queste ultime ore dioltre a definire il futuro di molti attaccanti del nostro campionato stanno influenzando anche quelli di molti portieri: tra questi c’è anchedel. I neroverdi infatti hanno chiuso da qualche tempo un gran colpo assicurandosi le prestazioni di Alessio Cragno. Il portiere ex Cagliari e Monza, dopo la sfortunata parentesi in Lombardia, è in cerca di riscatto e di un posto da titolare.nei radar della Sampdoria Mettere in panchina il calciatore classe 1987 non sarà un’impresa facile per Cragno che però potrebbe essere presto aiutato dalla Sampdoria. I blucerchiati diPirlo, infatti, hanno appena ceduto Wladimiro Falcone al Lecce e ...

Commenta per primo Ilsta lavorando per un grande colpo in prospettiva, giovane e italiano come spesso voluto dall'ad Carnevali . Si tratta di Luca Lipani , centrocampist aclsse 2005 di proprietà del Genoa che l'...La classifica del 'cannoniere dell'estate 2023' è realizzata da.com ed è basata sui ... Classifica attuale 8 PUNTI: Defrel () 6 PUNTI: Latte Lath (Atalanta); Immobile (Lazio); ...Gli Hammers , infatti, lo hanno pagato 45 milioni di euro bonus compresi per strapparlo alsoltanto un anno fa e non vogliono lasciarlo partire senza garanzie economiche importanti. In ...

Genoa beffato, D'Ambrosio vicino al Monza. Gabbiadini ufficiale all'Al Nasr: i movimenti di giornata La Gazzetta dello Sport

C’è la fila per Jacopo Pellegrini, 11 reti nell’ultima stagione alla Reggiana, e che la Regia vorrebbe fare di tutto per trattenere per almeno un altro anno. Sulle sue tracce, oltre a Sampdoria e Crem ...Il Sassuolo non si fermerebbe al solo Boloca per il centrocampo: Carnevali starebbe studiando un nuovo colpo direttamente dal Genoa ...