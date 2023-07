Calciomercato Roma | l’ultima idea di Pinto per l’attacco porta in Austria

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023), giallorossi sempre alla ricerca di un attaccante:a guardare inSecondo quanto rito da Oberösterreichischen Nachrichten, Tiagosarebbe stato presente in tribuna ad assistere al match tra LASK e Rapid Vienna, per seguire da vicino la prestazione di Marin Ljubicic. L’attaccante, valutato come rinforzo per il club giallorosso, non ha però offerto una prestazione brillante in quell’occasione.