Calciomercato Roma | colpo per la Primavera | ufficiale Guerrero

(Di lunedì 31 luglio 2023)per ladel club giallorosso:l’acquisto di Julen JonLa, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato l’acquisto diper la. IL COMUNICATO –: benvenuto nella nostraa Julen Jon, centrocampista spagnolo classe 2004. Arriva in giallorosso dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Leggi i commentias: tutte le notizie 31 luglio 2023Commenta per primo Laha ufficializzato l'arrivo di Julen Jon Guerrero , centrocampista spagnolo classe 2004 che verrà aggregato alla Primavera di Guidi. Figlio dell'ex attaccante dell'Athletic Bilbao, arriva dal Real ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiRebic saluta il Milan: firma con il Besiktas Rebic ... Reynolds lascia lae va al Westerlo, Gabbiadini dice addio alla Sampdoria e all'Italia: vola negli ...

Manca tantissimo, ma il titolo è ipotecato. Calciomercato Roma, giallorossi sempre alla ricerca di un attaccante: l’ultima idea porta a guardare in Austria Secondo quanto riportato da ...Lo svizzero non ha ancora dato la risposta alla società biancoceleste. In Germania danno gli spagnoli in pole. Ore decisive per risolvere uno dei casi più intricati ...