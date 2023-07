Calciomercato | Psg Non solo Al Hilal | anche Al Ahli vuole Verratti

La Juve continua a tenere nel mirino Lukaku , Giuntoli al lavoro per regalare l'attaccante belga ad Allegri. Punti chiave 11:27 Bayern, si avvicina Kane 09:41 Juventus, si continua a lavorare per ...Il tecnico Jaissle proverà a convincere il giocatore PARIGI (FRANCIA) - Marco Verratti sempre più oggetto del desiderio del calcio saudita. Stando a "L'Equipe", dopo l'Al Hilal anche l'Al Alhi è ...Secondo 'RMC Sport', infatti, la Roma vorrebbe il calciatore in prestito, ma ilal momento non ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 31 luglio 2023

Calciomercato in diretta: Juve, avanti su Lukaku. Dembelé dice sì al Psg, Kane si avvicina al Bayern la Repubblica

Il tecnico Jaissle proverà a convincere il giocatore PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Marco Verratti sempre più oggetto del desiderio del ...Sul fuoriclasse francese c'è anche il pressing del Liverpool LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Anche il Chelsea su Kylian Mbappè. La ...